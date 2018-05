الجيش يتقدم في بعض محاور القتال في درنة

المتوسط:

قالت مصادر لـ«المتوسط»، إنه منذ صباح اليوم الاثنين 7 مايو الجاري، تقدمت وحدات من القوات المسلحة لتحرير دنه، وتتقدم الوحدات باتجاه القاطع الشرقي ” محور الفتائح ” وتصل الي نقطة تسمي ” الشيشمه ” القريبه من المقبره ومصنع الدقيق ” ال بوشيحه ” بالإضافة تدخل الي شعبيه الفتائح ” الحي السكني ” وتبلغ أهالي الحي وتطمئنهم .

وأضافت المصادر، يأتي ذلك مع اشتباكات تدور رحاها عند مفترق سيدي عون ” محطه التحليه ” بعد أن دعم مجلس شورى مجاهدي درنة مقاتليه بعدد 13 آليه مسلحة.

وتابعت المصادر، تم إغلاق الطريق الشرقي الواصل بين مرتوبة والفتائح من قبل القوات المسلحة للدواعي الأمينة وإما القاطع الغربي ” محور الساحل ” يشهد هدوء والطريق مفتوحة أمام المواطنيي، والحديث عن السيطرة النهائية هو أمر سابق لأوانه .

