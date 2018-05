شورى درنة يستنفر وسط المدينة..وقوات الجيش تعيد تمركزاتها

خاص – مراسل المتوسط :

أكد مراسل المتوسط انسحاب الوحدات العسكرية من القاطع الشرقي محور الفتائح ظهر اليوم الإثنين، بعدما تقدمت وحدات إستطلاعية وعسكرية خاصة تجاه ذات المحور صباحاً، كما أكد المراسل إستنفارا كبيرا وسط عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي.

ونقل مراسلنا أن عناصر شورى درنة دعمت مقاتليها بعدد 13 آلية مسلحة في محور الفتائح، وبعدد 3 سيارات مسلحة تحمل مدفع 106، فيما يشهد المحور الغربي انتشار عناصر مجلس الشورى وأنصار الشريعة في سيارات معتمة، ويضعون أقعنة الوجوه، فيما ينتشر عناصر تابعة كوحدات ومجموعات خاصة مشاة فى ذات المحور.

