استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور، المستشار الأمني الجديد لبعثة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فأن الاجتماع ناقش التنسيق بين وزارة الداخلية والبعثة الأممية، كما تم مناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي تهم البعثة والوزارة.

