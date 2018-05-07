الجيش يطلق تحذيرا هام للمواطنين في درنة 

حذرت غرفة عمليات الجيش سكان مدينة درنة من الاقتراب من تمركزات العصابات الإرهابية، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر.

وطالبت الغرفة في بيان لها، اليوم الاثنين، من وصفتهم بـ ”المواطنين الشرفاء” في المدينة بمنع العصابات الإرهابية، من استغلال المدنيين كدروع بشرية، ومنعهم من استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر، وذلك بقفلها تماماً.

وأعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، أن الكتيبة 101 التابعة للجيش الليبي بإمرة محمد إبسيط، تمكنت اليوم الاثنين، من فرض سيطرتها على مصنع الدقيق في مدينة درنة.

وقال صبره، في تصريح صحفي إن الجيش قام فجر اليوم بعملية خاطفة بمحور الفتائح مرتوبة شرق مدينة درنة.

وأفاد صبره، أن الكتيبة 102 التابعة لعمليات عمر المختار تقدمت وسيطرة على مواقع جديدة في منطقة الفتائح في المشتل الزراعي ومحطة المياه بالمنطقة واحياء سكينة بالمنطقة.

وأشار صبرة إلى أن الجيش أطلق نداءات الي المواطنين للالتزام بيوتهم وعدم الخروج، حتى لا يكونوا هدفا للجيش

وتبعد منطقة الفتائح عن مدينة درنة بحوالي خمسة كيلو.

المصدر: مواقع إخبارية

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