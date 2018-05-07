حملة تحصين للأطفال بمراكز الاحتجاز في طرابلس

أقامت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، بإجراء حملة تحصين لإنقاذ حياة الأطفال دون سن الخامسة في 5 مراكز احتجاز في طرابلس.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا على صفحتها الرسمية، أن هذه الحملة تستهدف الفئات الضعيفة من السكان ، لا سيما المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور حسين جعف ، إن الحملة استهدفت 5 مراكز احتجاز في طرابلس للأطفال المعرضين للخطر.

يذكر أن الحملة تمت وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الصحيين في الهيئة الطبية الدولية وجمعية الطاهر الزاوي.

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