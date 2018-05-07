مواطن يعتدي على جدته بسكين بغية سرقة منزلها في بنغازي

بنغازي-العنوان

ألقى مركز شرطة رأس أعبيدة القبض على مواطن أضرم النار في بيت جدته واعتدى عليها بالضرب بواسطة آلة حادة بهدف سرقة منزلها.

وبحسب مديرية أمن بنغازي قام المواطن بعد الاعتداء بسرقة ما بحوزة جدته من أموال ومجوهرات تمثلت بمبلغ مالي وقدره 60 ألف دينار و500 دولار أمريكي و35 ريال سعودي.

وأوضحت المديرية أنه بعد التحري بالتعاون مع قسم البحث الجنائي الأبيار تم إلقاء القبض على الجاني وتم إيداعه لسجن وإحالته للنيابة العامة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن الجدة تتلقى العلاج في مستشفى الجلاء ببنغازي وهي بحالة حرجة.



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