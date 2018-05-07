عميد بلدية بنغازي ومدير أمن المدينة يرصدان الحالة الأمنية

بنغازي 07 مايو 2018( وال ) – قام عميد بلدية بنغازي، المستشار عبدالرحمن العبار رفقة مدير أمن المدينة العقيد رافع البسيكري بجولة تفقدية في ساعات متأخرة من ليل البارحة للوقوف على الحالة الأمنية في المدينة ومحيطها.

وشملت الجولة أغلب مناطق المدينة من منطقة سيدي خليفة ووسط البلاد، وأماكن الدوريات ونقاط التفتيش، وتم المرور على مراكز شرطة الصابري، رأس اعبيدة، الحدائق.

وجاءت هذه الجولة للاطلاع على الاحتياجات، والعمل على تذليل الصعوبات، وتزامنا مع غمرة احتفالات أهالي المدينة بعرس انتصارها على جماعات الإرهاب ودحرهم إلى الأبد.( وال – بنغازي ) ع ط / س ع

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