اتهامات الحاسي.. كشف عن الفساد أم تصفية حسابات؟

المتوسط:

ارتدادات تصريحات عادل الحاسي التي أطلقها الخميس الماضي عبر فضائية 218 ، ما تزال تتفاعل، وبدا لأول وهلة أن هناك طرفان ، أحدهما في حالة هجوم والآخر في حالة دفاع، فيما لا يخلو المشهد من استثمار البعض لما قيل، ضمن حالة التوظيف السياسي، وتصفية الحسابات، دون أن نغفل أن هناك من تعامل في ردود فعله مع الاتهامات بموضوعية ومبدئية كقضية فساد، وعلى قاعدة أن المتهم بريء حتى ـثبت إدانته.

رفع دعوى

رئيس المجلس الرئاسي لم يملك إلا أن يطالب بفتح تحقيق، كون الاتهامات طالت عددا من أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والقنصلية التابعة لحكومته.

ولم يقتصر الأمر على السراج، فقد بادر المحامي صلاح رمضان مقيلي، بالتقدم ببلاغ الى النائب العام بشأن قضايا الفساد التي أثارها مؤخرا القنصل الليبي السابق بالإسكندرية، عادل الحاسي.

وأوضح مقيلي في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يوم الأحد، أنه أرفق بالبلاغ الذي تقدم به رسميا للنائب العام، وقائع ومستندات، مبينا أن هذه الخطوة هي الأولى في “درب الوصول إلى الحقوق التي أضاعها من ائتمن عليها وحمل أمانتها”.

المحامي مقيلي تبنى حسب نص بلاغة وجهة نظر الحاسي، وتوصل إلى حكم من ، “أن البعثات الدبلوماسية في مصر، وعلى كل مستوياتها، قد شوهت صورة ليبيا، وأحدثت حالة إرباك عند الجانب المصري”، وأن هناك أطرافا لم تكن ترغب بوجوده (عادل الحاسي)، وأنه تمت محاربته من قبل لوبي الفساد.

أين المؤسسات الرقابية؟

وفي سياق متصل طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في قضايا الفساد التي فجرها القنصل الليبي السابق بالإسكندرية بشكل عاجل، وإصدار طلبات بالاستدعاء لكل المتهمين وكشف الحقائق وإحالة المتورطين للقضاء، وتطبيق العقوبات الرادعة بشأن من استغل نفوذه ومنصبه لتخريب الوطن والاستحواذ على مقدراته .

وأبدت المنظمة استغرابها من غياب دور المؤسسات الرقابية ومنها، «الرقابة الإدارية – ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد – أجهزة الأمن الخارجي – النائب العام – الأجهزة المشكلة خصيصا للرقابة علي النقد وصرف الأموال».

ودعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان كل من يمتلك وثائق تكشف الفساد إلى رفع دعاوى قضائية ضد الفاسدين حتى يتحقق الأمن والاستقرار، وينال المجرمون حسابهم.

القطراني يعد بالملاحقة الفضائية

وفي مجال الرد على الاتهامات نفى نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع لجلساته علي القطراني، صحة الاتهامات الموجهة إليه من قبل القنصل العام بالإسكندرية المقال من منصبه، عادل الحاسي، مؤكدا أنه سوف يتوجه إلى المحامي العام في بنغازي للتحقيق في هذه الاتهامات ونفي صحتها.

الفساد تحول إلى ثقافة وللتأكيد على أن الموضوع يتعدى اتهامات الحاسي، قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، عبدالسلام نصية، إن وصفه بـ“غول الفساد” أصبح بعد فبراير في أعلى مستوياته، وأصبح النهب يأكل الأخضر واليابس، مؤكداً أن المكافحة الحقيقية لوقف نزيف الفساد والنهب، تكمن في استعادة الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهى الانقسام السياسي.

وأضاف نصية في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك، يوم الأحد، أنه “لا يخفى على أحد حجم الفساد الإداري والمالي في البلاد، الأمر الذي تحول في بعض

الفترات إلى ثقافة .

وأوضح أنه بعد “فبراير” نُهبت كل مؤسسات الدولة ومقدراتها ووصل الأمر للاستيلاء حتى على أصولها السيادية كالمطارات والموانئ والمدارس والبوابات الحدودية وغيرها، مروراً بالنفط مورد الدولة الوحيد، لافتاً إلى أنه حتى الخردة والرمل لم يسلما من النهب.

كما أكد رئيس لجنة الحوار بالبرلمان أن النهب طال العملة الصعبة والدينار الليبي والاستثمارات الخارجية بقرارات رسمية وبطريقة لم يشهد لها مثيل.

وأشار نصية إلى علم الكل بهذا الفساد وانتشار أخباره عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتناوله في التقارير الدولية بالتفصيل والاسماء، مؤكداً أنه لم يستطع أحد أن يفعل شيئا بشأنه.

وشدد نصية على أن مكافحة الفساد أو النهب تحتاج إلى مؤسسات للقيام بذلك، موضحاً أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون إلا في ظل وجود دولة، والتي منع قيامها في السنوات السابقة، من خلال الاستمرار والإصرار على بقاء ليبيا في مربع ما وصفها بالقيادة الجماعية الهشة، غير القادرة على اتخاذ القرارات.

واعتبر أن الحل لوقف نزيف الفساد يكون باستعادة الدولة من خلال الانتخابات، لبناء هياكل حقيقية تستطيع منع التدخل الخارجي، ومواجهة الفساد والنهب والسلاح.

وماذا عن القضايا الأخرى؟

الاتهامات التي أطلقها الحاسي لا تعدو أن تكون أمر كاشفا، لأن هناك إقرار بوجود ظاهرة فساد في ليبيا، والتي وصفها النائب ” نصية” بأنها أصيحت ثقافة، لكن هناك عجز عن تسمية الفاسدين بأسمائهم وملاحقتهم، وأين يوجدون؟ وسيبقى الموضوع كذلك حتى تستعاد الدولة .

ليصبح السؤال في غياب مؤسسات موحدة للدولة الليبية تحتكر استخدام القوة وفقا للقانون، هل تملك الجهات المعنية القدرة على ملاحقة المتورطين في الفساد إذا صحت اتهامات الحاسي؟ وهي التي عجزت عن حل العديد من القضايا، ومنها ملاحقة المسؤولين عن مجزرة قاعدة براك التي وجه فيها الاتهام للمجلس الرئاسي نفسه،؟ وماذا عن المؤشرات الخطيرة في رد فعل النائب زياد دغيم التي تؤشر إلى أن “الشرق شرق والغرب غرب”؟!!.

The post اتهامات الحاسي.. كشف عن الفساد أم تصفية حسابات؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية