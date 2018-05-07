قاسم: تم إنقاذ 211 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية

ليبيا – كشف الناطق بإسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العميد إيوب قاسم عن تمكن دورية لحرس السواحل من إنقاذ 211 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية، مشيراً إلى أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية.

العميد قاسم أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية تابعته صحيفة المرصد أن دورية لحرس السواحل الزورق رأس أجدير تمكن أمس الأحد من إنقاذ 97 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم 29 مصرياً و إثنان من تونس.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 35 كيلومتر شمالي منطقة جنزور و تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية ومن ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء.

وفي ذات السياق أكد قاسم على تمكن دورية لحرس السواحل الزورق صبراتة من إنقاذ 114 مهاجر غير شرعي من بينهم 21 امرأة و4 أطفال إضافة إلى انتشال جثة واحدة والإبلاغ عن مفقود آخر، مبيناً أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 13 كيلومترا شمالي منطقة الزاوية بغرب البلاد.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة ذكرت في إحصاء سابق أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2017 فيما وصل نحو 164 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا ثلاثة أرباعهم في إيطاليا بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.

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