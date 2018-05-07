مصرف البيضاء: 79 مليار نائمة في المصرف لا تُسهم في الإعمار والتنمية

قال محافظ ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري إن القطاع المصرفي في ليبيا لا يساهم في التنمية وتنحصر وظيفته بصرف المرتبات.

وأضاف في حديث لبرنامج ملفات اقتصادية والذي يعرض على شاشة قناة ليبيا روحها الوطن ورصده موقع القناة إن مبلغ 79 مليار دينار نائم في المصرف المركزي البيضاء وهذا دليل على ان الدائرة المالية لا تعمل.

وبين أن هناك مقترح بإنشاء صندوق استثماري ربحي برأس مال يبلغ عشرة مليارات دينار يكون له دور في إعادة الإعمار لمدينة بنغازي.

واكد ان تمويل هذا الصندوق سيكون من المبالغ النائمة في المصرف والتي تتوزع بين 9 مليارات ودائع حكومية هي عبارة عن فائض الميزانية للعام 2017 و 55 مليار دينار هي ودائع الأفراد والقطاع الخاص و35 مليار لمؤسسات وصناديق مثل صندوق الضمان وصندوق الاستثمار الداخلي وصندوق الاستثمار الوطني.

وبين الحبري إن إعادة الإعمار ستكون بيد القطاع العام لان القطاع الخاص غير مؤهل لذلك وأنه لا توجد شركة كبيرة ولديها قدرات في إعادة الإعمار الا شركة واحدة وهي تقوم الآن بالعمل في بعض المشاريع الاسكانية والتي تم إنجاز عدد من الوحدات.

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