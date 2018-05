“المتوسط” تكشف الجانب المخفي من قصة الداعشي الصغير “عبدالمهيمن”

المتوسط ـ خاص

بثت قناة ” 218 نيوز ” شريطاً وثائقيا تحت عنوان ” أشبال الخلافة ” رصدت فيه شهادات موثقة لأطفال تعرضوا إلى عملية تجنيد على يد تنظيم داعش.

المتوسط تابعت هذا الشريط الوثائقي الذي أذاعته القناة أول أمس السبت، ورصدت خيوط قصة طفلٍ يدعى عبدالمهيمن ليبي الجنسية، كان يسرد بعض التفاصيل عن علاقته بداعش، دون أن يفصح الشريط عن الخلفيات الاجتماعية لهذا الطفل الذي قيل أنه من مدينة درنة.

تبدأ مغامرة عبدالمهيمن المأساوية بإعلان انتمائه إلى ما كان يسمي ” مجلس شورى شباب الإسلام ” الذي أعلن عن تأسيسه بمدينة درنة في أبريل 2014 مستتبعا ذلك بإعلان البيعة إلى ما أسماها ” بيعة البغدادي ” في أكتوبر 2014 ودعوة التنظيم له للالتحاق بالمعهد الشرعي و خلال هذه الفترة حضر اشتباكا للتنظيم مع الجيش قرب مدينه درنة، وظل 3 أيام دون أكل في الجبال أثناء المعارك، ليفر بعد ذلك مع بقية أعضاء التنظيم من ضواحي درنة إلى سرت .

ويسرد الطفل الدرناوي ” عبدالمهيمن ” كيف استقبلهم التنظيم في سرت بعد خروجهم من مدينه درنة، حيث كان ضمن رتل يضم 270 عنصراً، وبعد قدومهم إلي سرت، أقام في ” قصر ” بمنطقة ” الظهير ” قرب مدينه سرت، كاشفا في شهادته عن كارثة إخلاقية كان يرتكبها أعضاء التنظيم، في حق الأطفال، واغتيال براءتهم برذيلة اللواط.

ويبين بأسى كيف قتل أصدقاؤه الأربعة الذين أتوا معه من درنة، عندما تم الدفع بهم إلى مواقع القصف والرصاص، ولا ذنب لهم سوى وقوعهم تحت براثن تنظيم إجرامي لا يعرف طفولة ولا براءة، ذارفاً دموعه شوقا لإخوته ووالدته التي لم يرها منذ أكثر من 8 أشهر .

ما سرده الطفل عبدالمهيمن كان نصف الحكاية، أما النصف الثاني، فهو ما تحاول المتوسط كشفه في الأسطر التالية، نقلا عن مصادر أمنية موثوقة.

من هو الطفل “عبدالمهيمن”؟

يدعي ” عبدالمهيمن معتز بن ناصر ” مواليد مدينة درنة 2003 ومن سكان منطقة ” الساحل الشرقي ” انتقل إلي منزل أشقاء والدته ” أخواله ” في منطقه ” باب طبرق ” بعد أن فراق والديه، حيث كان والده ” معتز ” أحد أفراد الأجهزة الأمنية، واعتبر في نظر أشقاء الزوجة بأنه ” مرتد ” .

بدأت الحكاية منذ العام 2011 بعد التحاق الخال ” امراجع ” وأبنائه ” عياد و محمد و طلحة و عبدالعزيز ” بكتيبة ” شهداء بوسليم ” التي شاركت القتال في أحداث فبراير .

خلال العامين 2012 و 2013 أصبحت الأسره تميل الي اعتناق الأفكار المتطرفة وأصبح لدي الطفل ” عبدالمهيمن ” و شقيقه الأكبر ” الزبير ” مواليد 2001 الفضول لمعرفة مصطلح ” شرع الله ” الذي كان يردد من قبل أشقاء والدته وابنائهم .

الشقيق الأكبر ” الزبير ” المكني ” عكاشه ” أخذ الدروس الشرعية علي يد القياديين في تنظيم القاعدة خلال العام 2013 و 2014 و على يد الشقيقين ” خالد و محمد التوم ” اللذين قتلا في سوريا خلال العام 2014 أما الطفل ” عبدالمهيمن ” المكني ” القعقاع ” فقد أخذ الدروس الشرعيه في منزل ” خواله ” .

بعد تأسيس مجلس شورى شباب الإسلام في شهر أبريل 2014 التحق به خاله امراجع وأبنائه الأربعة ” عياد و محمد و طلحة و عبدالعزيز ” وأيضا عمهم ” عادل ” بالاضافه الي الطفلين ” الزبير و عبدالمهيمن ” .

ليعلن بعدها تنظيم داعش عن نفسه في مدينة درنه في أكتوبر 2014 ولتلتحق العائله بالكامل بإستثناء بعضها إلى تنظيم داعش .

في شهر نوفمبر 2014 شارك الطفلان في الدورة التي أقامها داعش للأشبال في ” الفقة و العقيدة و الخطابة ” بمقر ” المحكمة الإسلامية ” تحت إشراف احد المهاجرين الذي كان يكنّى ” أبو عائشه السوداني ” والذي تم تصفيته بعدها من قبل عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة في 24 يناير 2016 وعند إنتهاء الدورة حدثت مشاجرة بين مسؤول الدورة وبين الطفل ” عبد المهيمن ” انتهت بترك الأخير للدورة الشرعية. .

التحق الطفل ” عبدالمهيمن ” بمحاور القتال وبالرغم من صغر سنه إلا أنهى تواجد في محور ” عين مارة ” غربي مدينة درنة ،في حين التحق شقيقه ” الزبير ” بمهام تأمين مداخل المدينة ” الإستيقافات الأمنية ” لصالح تنظيم داعش .

عند اندلاع المعارك بين تنظيم داعش وبين مجلس شورى درنه في مايو 2015 لزم الطفلان ” الزبير و عبدالمهيمن ” منزلهما، ولم يخرجا منه إلا بعد أن سمح لهم أحد قيادات تنظيم داعش المدعو ” فرج كيكبان ” والمكني ” حيدره الأنصاري ” والذي قتل في مدينة سرت خلال العام 2016، بالإلتحاق بعناصر التنظيم في منطقه ” الفتائح ” وبعد وصولهم دخلوا في دورة شرعية و عسكرية والتحق ” الزبير ” في منطقه ” الكورفات السبعة ” و ” عبد المهيمن ” في منطقه ” الحيله ” جنوب مدينه درنة الي أن خرجا مع رتل تنظيم داعش البالغ عددهم ما يقارب 270 عنصر في 19 أبريل 2016 .

من هي تلك العائلة التي أوصلت الطفل “عبدالمهيمن” الي داعش .

البداية مع شقيق والدته ” خاله الاكبر ” ويدعي ” امراجع صهد ” قيادي لدي كتيبة شهداء بوسليم خلال أحداث العام 2011 ومن ثم التحق بشباب مجلس شورى الإسلام في أبريل 2014 و بتنظيم داعش في أكتوبر 2014، وخاض العديد من المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية، وخرج إلي سرت برفقة أبنائه وشقيقه وأبناء شقيقته في 19 أبريل 2016 وقد أعلن عن مقتله بعد العثور علي جثته تحت الركام بأحد المنازل التي استهدفها الطيران ” الأمريكي في منطقة الجيزه البحرية بمدينة سرت يوم 10 ديسمبر 2016 .

وقتل أيضا شقيقه ” عادل صهد ” أحد منتسبي تنظيم داعش بتاريخ 31 اغسطس 2016 في مدينة ” سرت ” أثناء المواجهات مع قوات غرفة عمليه البنيان المرصوص .

ومن المفارقات أن لدي ” امراجع و عادل ” شقيق ثالث يدعي ” صالح صهد ” وهو عسكري برتبة عقيد، قتل في المواجهات التي دارت في منطقة ” الحيله ” جنوب مدينه درنة مع عناصر تنظيم داعش في 15 نوفمبر 2015 .

“امراجع صهد ” لديه أربع أبناء وهم:

1- ” محمد امراجع صهد ” الشهير ” كوجي ” أحد منتسبي تنظيم داعش وقتل في 24 سبتمبر 2016 في مدينة ” سرت ” .

2- ا ” عبدالعزيز امراجع صهد ” أحد منتسبي كتيبة ” بوسليم ” سافر إلي سوريا والتحق بتنظيم القاعدة المتمثل في ” جبهة النصرة سابقا – جبهه فتح الشام حاليا ” ولا يزال حياً .

3- ” طلحة امراجع صهد ” تواجد في سوريا وتعرض لإصابة، والأخبار حوله غامضة وهناك تقارير تفيد بتواجده في تركيا .

4 – ” عياد امراجع صهد ” أحد منتسبي كتيبة ” بوسليم ” ومن أوائل من شاركوا في أحداث فبراير 2011 ، أعلن بيعته لتنظيم داعش في أكتوبر 2014 ظهر في تقرير مصور أثناء تواجد تنظيم داعش في منطقة الفتائح في 16 أبريل 2016 والتقرير بعنوان ” طمس إعلام الوطنية الوثنيه في منطقة الفتائح ” وأعلن عن مقتله بعد العثور علي جثته تحت الركام مع والده ” امراجع ” في مدينة سرت في 10 ديسمبر 2016 .

أما الطفل ” الزبير معتز بن ناصر ” فقد قتل في 7 ديسمبر 2016 في مدينة سرت .

وبالرغم من أن الطفل ” عبدالمهيمن ” قد أعلن هو الآخرعن مقتله في 10 ديسمبر 2016 بمدينة سرت ،إلا أن ظهوره ليلة السبت 5 مايو 2018 عبر برنامج ” البلاد ” الذي يبث علي قناه 218 نيوز، يؤكد أنه مازال حياً، وهو متواجد في الإصلاحية بسجن الكليه الجويه بمصراته .

The post “المتوسط” تكشف الجانب المخفي من قصة الداعشي الصغير “عبدالمهيمن” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية