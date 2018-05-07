صبراتة تناقش مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية

عين ليبيا

عقد اجتماعًا بديوان المجلس البلدي في صبراتة أمس الأحد، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة بحكومة الوفاق الوطني والوفد المرافق له وبمشاركة عميد وأعضاء ووكيل المجلس البلدي و مديري الأجهزة الأمنية ممثلين في جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية وآمر غرفة محاربة تنظيم داعش، حيث بحث الاجتماع المشاكل والصعاب التي تواجه المنطقة الغربية من ظاهرة الهجرة الغير النظامية.

كما قام وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة بجولة تفقدية إلى مراكز الايواء والمشاكل التي تواجه الجهات الأمنيةلمحاربة هذه الظاهرة.

هذا وأثنى على دور بلدية صبراتة وكافة الأجهزة الأمنية للوصول إلى الاستقرار الذى تشهده البلدية ووعد بأنه سيبذل جهداً مضاعفاً لتوفير بعض الإمكانيات التقنية وسيارات نقل الجثث.

مؤكداً أن محاربة هذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة جادة من الجميع وتعاون الأجهزة الأمنية والعمل على تعزيز ثقة المواطن على الاستقرار الأمني بشكل مستمر.

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