«عقيلة صالح» يُهنئ القوات الليبية بمناسبة يوم الكرامة.. ويدعو السفارات للقدوم إلى بنغازي

تقدم رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، بأحر التهاني للقوات المسلحة والقوات المساندة لها بمناسبة يوم الكرامة، كما توجه أيضًا بتقديم التهاني لأبناء مدينة بنغازي، الذين تحملوا وساندوا الجيش الوطني في التخلص من الإرهاب .

وطالب صالح، خلال بيان له، الحكومة الليبية المؤقتة بتحمل مسؤولياتها ودعم مشاريع إعمار بنغازي، ووجه دعوته للسفارات والقنصليات بالقدوم إلى بنغازي وافتتاح مقاراتهم وممارسة أعمالهم، فالمدينة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بعد أن تخلصت من الإرهاب بأيدي القوات العربية الليبية المسلحة.

وجاءت هذه التهنئة خلال تسليم النائب إبراهيم الزغيد، رئيس النواب درع مقدم من الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة، وذلك تقديرا منهم للدور البارز والوطني الذي مثله رئيس مجلس النواب وقيادته الحكيمة لمجلس النواب الليبي في هذه المرحلة .

