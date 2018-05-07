مواجهة قضائية بين الحاسي والقطراني

في تطور جديد لملف شغل الرأي العام خلال الأسبوع الماضي، أعلن القنصل السابق في الإسكندرية عادل الحاسي قبوله دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني للتوجه إلى القضاء.

وكان القطراني في مقابلة حق الرد مع 218 نيوز قد بين استعداده للتوجه إلى القضاء في البيضاء أو شحات أو طبرق، وحتى إمكانية التوجه إلى طرابلس في حال وفر له الصديق الصور الحماية.

تأتي هذه التطورات بناء على ملفات الفساد التي كشفها الحاسي بشكل حصري على 218 نيوز خلال مقابلة في برنامج البلاد، اتهم فيها القطراني بمحاولة الاستيلاء على أرض تبلغ قيمتها قرابة 15 مليار جنيه مصري تملكها الدولة الليبية في القاهرة.

وأعلن القنصل السابق استقالته على الهواء، بعد كشفه عددا من قضايا الفساد، قال إنه تحصل على وثائق تثبت هذه التهم، خلال عمله لمدة 34 يوماً بقنصلية ليبيا في الإسكندرية.

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