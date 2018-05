اختتام مؤتمر إعمار بنغازي بالاتفاق على وضع «الرؤية العلمية»

المتوسط:

يختتم اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي، حيث باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في استقبال المشاركين بالمؤتمر من 16 دولة من يوم السبت الماضي بفندق تيبستي السياحي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومن الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة الليبية المؤقتة وعميد بلدية بنغازي ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ورجال الأعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين .

يشار الى أن هذا المؤتمر ساهم في وضع الرؤية العلمية لإعادة الإعمار بمدينة بنغازي وذلك من خلال تلاقي الخبراء والمختصين في مجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة ورجال الأعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، وقد شارك المهندس فرج سعيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي، حيث قدمت المؤسسة ورقة علمية بحثية بعنوان التصميم الشامل.

وأشادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي بجهود ودعم وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة لإنجاح المؤتمر بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل اللجنة فيما يتعلق بمهام الخارجية.

الجدير بالذكر أنَّ هذا المؤتمر الدولي استمر لمدة 3 أيام، وشارك في المؤتمر الدول التالية : أمريكا، بريطانيا، تونس، المغرب، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، البرتغال، مصر، جمهورية بنين، السودان، فلسطين، الصين، نيوزيلندا، سويسرا، الكويت، بلغاريا.

