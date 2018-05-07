الشيباني يتفقد مراكز الإيواء في المنطقة الغربية

تفقد وكيل وزارة الداخلية للهجرة الغير شرعية السيد محمد الشيباني برفقة عدد من الضباط ، مراكز الإيواء في المنطقة الغربية.

وأكدت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية،أن الجولة تخللت جولة في كل من بلدية صرمان، وصبراتة، ومن ثم بلدية زوارة والعوينية وغريان وصولاً إلى معبر رأس جدير الحدودي .

وتفقد الشيباني في جولته، الأوضاع في مراكز الإيواء، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجههم في هذه البلديات .

هذا وتمحورت الزيارة لمعبر رأس إجدير، الوقوف على المشاكل التي تواجه هذا المعبر الحيوي، ووضع الحلول الجذرية التي من شأنها تذليل الصعاب.

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