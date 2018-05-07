الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في مدينة درنة شرقي البلاد

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن “قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة في منطقة الفتائح والحيلة في درنة”.

ولفت إلى أن هناك تقدما للقوات المسلحة الليبية في عدة محاور للقتال الدائر شرقي البلاد.

وأكد المصدر- الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- أن “قوات الجيش الليبي قامت باقتحام مواقع للمتطرفين والإرهابيين في درنة، ليلة أمس الأحد”.

وأوضح أن “الجيش الليبي يسيطر الآن على مواقع تمركز تابعة لمجلس شورى درنة الإرهابي، بمنطقة الفتائح شرق درنة، ومنطقة الحيلة جنوب درنة”.

كما أصدر الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي بيانا، اليوم الاثنين، قال فيه “غرفة عمليات الكرامة تطالب الوطنيين الشرفاء في المدينة [درنة] بمنع العصابات الإرهابية من استغلال المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر”.

وأضاف أن “قوات الجيش الليبي تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من الإرهابيين”.