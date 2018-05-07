وزير التعليم الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن اتهامات الفساد القنصل الليبي السابق لمسؤوليين ليبيين

قال وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل إن الوزارة لم تعين في عهده أي ملحق ثقافي بالبعثات الليبية في الخارج وأن والد النائب زياد دغيم كان معينًا قبل قدومه إلى الوزارة، موضحًا أن التمديد له كان لأسباب فنية.

وقال عبدالجليل في حديث مع قناة 218 أمس الأحد إنني تعاملت مع والد النائب من ناحية إدارية بحتة ولم أكن أعلم أنه والد النائب زياد دغيم ، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي ضغط مورس عليه ولم يطلب منه أحد أن يزكي والد النائب زياد دغيم أو أن يصرف مرتباته.

وأكد عبدالجليل صرف مرتبات 15 شهرًا لوالد النائب زياد بعد إرسالها إلى القنصلية الليبية في الإسكندرية التي قال إن وزير التعليم السابق في الحكومة الموقتة وعضو المجلس الرئاسي الحالي فتحي المجبري هو من طلب من وزير الخارجية بالحكومة الموقتة حينها محمد الدائري فتحها يوم 10 فبراير 2015.

وأشار إلى أن كافة التعيينات التي حدثت بالقنصلية الليبية في الأسكندرية جرت في عهد الحكومة الموقتة ولم تكن لنا أي علاقة بها، وأن عادل الحاسي سبق له صرف بعض المستحقات لبعض الموظفين ولم يصرف مرتبات صالح سالم والد النائب زياد دغيم وحسب قوله لم يكن موجودًا بالعمل.

وذكر عبدالجليل أن صالح سالم تقدم لنا بطلب لصرف مرتباته وبتمديد عمله في الوظيفة وأن وزارة التعليم في عهده تلقت عددًا هائلًا من طلبات تمديد العمل ولكن تم استبعاد الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.

وبين وزير التعليم أن وزارته كان دورها في هذا الشأن فنيًا وإشرافيًا فقط وليس إداريًا؛ معتبرا أن ما حدث في قضية والد النائب من جانب وزارة التعليم هو “خطأ إداري” و”سهو” لأنها لم تحيل ملف تمديد عمل والد النائب زياد دغيم إلى وزارة الخارجية المعني الأول بموضوع البعثات الليبية في الخارج.

وتساءل عبدالجليل «لماذا هذه المبالغة في موضوع إداري” موضحا، “قد يكون هناك خطأ إداري في التمديد لوالد النائب وأنا لا أنكر ذلك، لكن الحقيقة المؤلمة أنه إذا أخطأنا الكل يتذكر وإذا عملنا شيئًا مفيدًا الكل ينسى”.

وتعهد عبدالجليل أن يكون أول من يمثل أمام النائب العام في حال استدعائه للتحقيق، مؤكدًا أنه سيتحمل المسؤولية “إذا كان علينا خطأ”، آملًا أن يقدم قنصل ليبيا السابق في الإسكندرية عادل الحاسي أي ملفات فساد يملكها إلى النائب العام.

واعتبر عبدالجليل أن موضوع والد النائب زياد دغيم أخذ في إطار غير إطاره وتم استغلاله في محل غير محله مضيفًا أن النائب العام موجود وإذا أراد المجلس الرئاسي فتح تحقيق لدي ما أقوله.

وأكد عبدالجليل أن وزارته تتعامل مع كافة الليبيين على قدر المساواة، إلا أن ما يؤلمه هو أن يزج بوزارة التعليم في خضم مماحكات سياسية، مشيرًا إلى أنه أوقف المنح عن 683 طالبًا لأنهم مخالفين للائحة وتجاوزوا العمر المسموح به.

ولفت إلى أنه لا يملك حق إقالة والد النائب زياد دغيم من وظيفته وأن أقصى ما يستطيع فعله في هذا الشأن هو أن يوجه رسالة لوزارة الخارجية ويطلب إيقافه، مؤكدًا استعداده “لأي مساءلة إدارية” نافيًا أنه قام “بتزكية والد النائب زياد دغيم”.

وأشاد عبد الجليل في ختام حديثه بموقف قنصل عام ليبيا السابق بمدينة الإسكندرية في مصر وتصريحاته قبل أيام عن قضايا فساد، مذكرًا إياه أنهم في ليبيا يحاولون مقاومة الفساد ولا يريدون بأي ثمن.

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