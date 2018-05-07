الاتفاق على تحديد موعد مشروع ترميم مقبرة (ميثرا) بغوط الشعال

أكد الأستاذ رمضان الشيباني رئيس الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس على مباشرة أعمال ترميم مقبرة (ميثرا) الأثرية بغوط الشعال، مطلع أكتوبر القادم، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الآثار الايطاليين.

وقال الشيباني إن رئيسة بعثة جامعة روما الثالثة العاملة بمدينة لبدة البروفيسورة (لويزا موصو)، ورئيسة بعثة جامعة (كييتي) العاملة بشحات (أوليفا مينوتزي)، وفرق من الجامعتين قاموا بزيارة المدفن الأثري، والإطلاع على حجم الضرر الذي لحق بالرسوم الجدارية (الفريسكو) التي تزين جدران المقبرة نتيجة العوامل الجوية، موضحاً أن مدير شركة المتوسط ليبيا للعزل الحراري والمائي بشير أوحيدة جلغم أبدى استعداده للمساهمة في أعمال الصيانة، عبر توفير عوازل للجدران من الخارج بهدف حماية المقبرة من الرطوبة وعوامل التعرية والتجوية، وكذلك حماية السقف بعوازل خاصة تمنع تسرب المياه إلى جدرانها الداخلية الحاملة للأعمال الفنية .

وأضاف الشيباني أن الموقع يحتاج إلى عملية انقاد عاجلة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال صيانة الرسوم الجدارية (الفريسكو)، وذلك لعدم توفر الخبرات ومواد الترميم اللازمة محليًا، مبينًا أن مراقبة آثار طرابلس بادرت قبل ثلاث سنوات بعرض مشروع صيانة المقبرة على منظمة العلوم التربية والثقافة (اليونسكو)، دون استجابة من المنظمة الدولية المعنية بحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي.

وتكتسي مقبرة (ميثرا)، كما يطلق عليها في “الدراسات التاريخية والنشرات السياحية المتناولة للمكان” أهمية تاريخية كبيرة، وتعتبر من أقدم الاكتشافات الأثرية بمدينة طرابلس، وزارها لأول مرة المهندس (وبر) سنة 1903، والذي كان يشرف على تخطيط شوارع مدينة طرابلس في العصر التركي الثاني، وفي سنة 1914 م نظفت المقبرة وأعيد دراستها وفي سنة 1919 و1920 أشرف البرفيسور (رومانيللي) على التنقيب في المقبرة وكشفها.

كما تعد المقبرة إحدى المقابر النادرة في العالم كونها تخص ديانة المؤله (ميثرا) إحدى الديانات السرية الغامضة في التاريخ، وعثر فيها على قبرين زينت جدرانهما بالأعمال الفنية الحاملة للمعتقدات الدينية الخاصة بعبادة المؤله (ميثرا) وطقوس عبادته السرية.

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