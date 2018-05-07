موازنة الأسعار: الأسبوع المقبل توزيع دفعة شهر رمضان على الجمعيات

بنغازي 07 مايو 2018 ( وال ) – يشرع صندوق موازنة الأسعار في المنطقة الشرقية في توزيع ثاني دفعة من السلع التموينية لسنة 2018.

وقال مدير صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية، السيد فرج أمساعد إن هذه الدفعة التموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك تم استلامها من قِبل الصندوق على أن عملية الحجز للجمعيات الاستهلاكية خلال أسبوع.

وتابع سيتم توزيع الدفعة التموينية الثانية لجميع مناطق المنطقة الشرقية وتشمل كل من وحدة مبيعات طبرق, درنه، القبة, البيضاء, المرج, بنغازي, إجدابيا, الواحات, الكفرة .

وأضاف أمساعد بأن السلع المستهدف توزيعها هي ” الأرز, الدقيق, السكر, الطماطم, المكرونة, الزيت ” وبعدد المساهمين في المنطقة الشرقية الذي يصل تقريباً إلى 2,3 مليون نسمة.

وطالب مدير صندوق موازنة الأسعار أصحاب الجمعيات الاستهلاكية بالتخفيف على المواطنين وهذا عن طريق استلام قيمة السلع بالصكوك المصدقة وعدم الإصرار على استلام القيمة نقدا.(وال – بنغازي) ع خ / س ع

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