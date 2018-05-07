مقتل 3 أطفال وإصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة عشوائية بسبها

استقبل مركز سبها الطبي، ثلاثة قتلى من الأطفال وخمسة جرحى، جراء سقوط قذيفة عشوائية على أحد أحياء المدينة مساء أمس الأحد.

وجدد المركز، مناشدته للأطراف المتنازعة وأهالي الجنوب عامة بإبعاد المركز عن الاشتباكات، محملا الجميع مسؤولية استهداف المركز بالقذائف، مؤكدا أن المركز مهمته طبية علاجية تجاه كل الحالات الموجودة بالمركز.

كما حمّل المركز، مسؤولية حماية المرضى والأطباء والعناصر الطبية المساعدة، للجهات المعنية الأمنية بالمدينة، مطالبا المجتمع والأهالي والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي الذي يهم الجميع، وفق ما نشرت إدارة الإعلام بالمركز.

يذكر أن مركز سبها الطبي قد استقبل خلال الفترة الممتدة من الرابع من فبراير الماضي إلى الخامس من الشهر الجاري، 18 قتيلا و86 جريحا من المدنيين، جراء الاشتباكات القبلية الدائرة بالمدينة.

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