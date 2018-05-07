القطراني: عادل الحاسي لا يملك دليلا ضدي ومستعد لمواجهته أمام القضاء

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني، أن القنصل عام ليبيا السابق بمدينة الإسكندرية عادل الحاسي لا يملك أي دليل ضده، وأنه مستعد لمواجهته أمام القضاء في أي مكان داخل ليبيا

وقال القطراني، خلال حديثه لقناة “218 نيوز” أمس الأحد للرد على الاتهامات التي وجهها القنصل الليبي في الإسكندرية والتي اتهم فيها القطراني بالفساد، إن “عادل الحاسي أجج الرأي العام في البلاد”، وفق تعبيره.

وأضاف القطراني: “نحن متهمون ولدينا الكثير من الأعداء الذين يحاولون تشويهنا”، مشيرا إلى أن “عقد بيع الأرض الذي تحدث عنه القنصل عادل الحاسي كان في العام 2013 أي قبل قدوم مجلس النواب بسنة”.

وأكد القطراني، أنه ليس له أي علاقة بقضية بيع الأرض في مصر الجديدة، موضحا أن “شخص يدعى محمد مفتاح محمد القطراني قام بتزوير عقد بيع الأرض وهو والد المذيعة رجعة (ميس الريم) بقناة النبأ”، حسب قوله.

ونفى نائب رئيس المجلس الرئاسي، قيامه بتعيين خالد العوامي في القنصلية الليبية بالإسكندرية قائلا: “لم أقم بتعيين العوامي في القنصلية بل رشحته الحكومة المؤقتة”، مضيفا أنه رشح أيضا أحد أقاربه لوظيفة مساعد الملحق الثقافي في القنصلية بالإسكندرية لأنه كفاءة وله خبرة طويلة.

وذكر علي القطراني، أن الحاسي لم يصرف مرتبات قريبه عن السنوات السابقة عندما عرف أن له صلة قرابة معه، مبينا أن “القنصل السابق ظل في القنصلية الليبية في الإسكندرية لمدة 34 يوما لكن موظفي القنصلية طلبوا من محمد صالح استلام المنصب لأن الحاسي كان ضد الجيش”، على حد قوله.

وأوضح القطراني في سياق حديثه لقناة “218 نيوز”، أنه لا يعرف عادل الحاسي ولم يسبق له التعامل معه، مشيرا إلى أن المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة عندما سأله عن الحاسي خلال لقائه بالقاهرة قال له: “أنا لا أعرفه”.

وأكد القطراني أنه بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية لدى المحامي العام في بنغازي ضد القنصل عادل الحاسي، مؤكدا ثقته في القضاء الليبي في الشرق والغرب، داعيا الحاسي للمثول أمام القضاء في البيضاء أو طبرق أو شحات أو في طرابلس لو وفر له مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور الحماية”.

واختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني حديثه قائلا: “أعطيت عادل الحاسي جميع الخيارات السابقة لنلتقي أمام القضاء وعليه إثبات صحة ما قاله”.

وكان القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي، قد كشف في مقابلة مع قناة 218 الخميس الماضي، عن قضايا وملفات فساد من بعض أعضاء مجلس النواب ومسؤولين وقيادات سياسية في البلاد من بينهم النائب زياد دغيم ونائبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري.

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