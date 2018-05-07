عقيلة يطالب المؤقتة بتحمل مسؤولياتها تجاه بنغازي

أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن تهئته للقوات المسلحة والقوات المساندة لها بمناسبة يوم الكرامة، متوجها بأبرك التهاني لأبناء مدينة بنغازي والذين تحملوا وصبروا وساندوا الجيش الوطني في التخلص من الإرهاب.

وطالب عقيلة، الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها ودعم مشاريع أعمار بنغازي، ووجه دعوته للسفارات والقنصليات بالقدوم إلى بنغازي وافتتاح مقار لهم وممارسة أعمالهم، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بعد أن تخلصت من الإرهاب بأيدي القوات العربية الليبية المسلحة.

جاءت هذه التهنئة خلال تقديم النائب إبراهيم الزغيد، بتسليم عقيلة لدرع مقدم من الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة المؤقتة وذلك تقديرا منهم للدور البارز والوطني الذي مثله رئيس مجلس النواب وقيادته الحكيمة لمجلس النواب في هذه المرحلة.

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