بسبب النظافة.. إغلاق 4 مخابز في حملة تفتيشية للحرس البلدي بسرت

المتوسط

أسفرت حملة قام بها أعضاء الحرس البلدي سرت المكلفين، عن إغلاق 4 مخابز، وتوجيه إنذارات لـ 4 مخابز آخرى، بسبب مخالفات تتعلق بالنظافة الشخصية والعامة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خلال الحملة التفتيشية التي نُفِّذت في المدينة.

وكان أعضاء الحرس البلدي سرت المكلفين قد قاموا بالتنسيق مع مكتب حماية المستهلك والتفتيش الصحي للقيام بجولة على المخابز داخل المدينة.

