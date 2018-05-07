برلماني ليبي يعتبر اتهامه بالفساد حتى وإن كان صحيحا لا قيمة له حتى ترفع الحصانة عنه

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن حديث القنصل العام الليبي السابق بمدينة الإسكندرية في مصر عادل الحاسي واتهامه بالفساد “حتى وإن كان صحيحا لا قيمة له حتى ترفع الحصانة عن نائب” للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

وقال دغيم في حديثه لقناة 218 إن والدي عمره 81 سنة أي أنه متقاعد ويأخد مرتبه بدون عمل وأن هذا والمبلغ يصرف بطريقة غير قانونية وكأننا نتقاسمه، مشيرا إلى أنه سرعان ما تحول الموضوع عن حق الرد والبحث عن الحقيقة إلى منصة لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية.

وتساءل دغيم عن مصداقية القنصل الليبي السابق عادل الحاسي في توجيه الاتهامات دون منح فرصة للآخرين أن يعبّروا عن أفكارهم، نافيا تقاضي والده أي مرتبات من القنصلية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك من يعمل بعد سن التقاعد وفق القوانين واللوائح المنظمة، معتبرا أن من ينظم علاقة السن بالعمل هو قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، مشيرا إلى أن وزارة التعليم رأت أن تعيد أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين من تنطبق عليهم درجة علمية واكاديمية إلى العمل.

وذكر دغيم أنه عندما وجدوا أن والدي وصل سن التقاعد طالبوا من القنصل وقف مرتبات؛ ما اضطره إلى اللجوء للقضاء الإداري وإلى الرقابة الإدارية منتصف 2016، مؤكدا أن الرقابة الإدارية أصدرت قرارا بإعادته إلى الخدمة ودفع مرتباته وإلزام وزارة الخارجية بذلك.

وقال دغيم إن الموضوع اخذ بعد جهوي حول هذا الموضوع وأن أصل الصراع في ليبيا جهوي، معتبرا أن الموضوع بسيط وليس رأي سياسي، مؤكدا في توجهاتي معروفة فأنا مع الأمن والجيش الوطني وأرفض عسكرة الدولة والميليشيات والجماعات الإسلامية.

ورفض دغيم اللجوء للقضاء حول القضية المثارة، مؤكدا أنه لا يعترف بالقضاء في طرابلس؛ معتبرا أن الاعتراف بالقضاء فيجب على القضاء أن يعترف بمجلس النواب؛ مضيفا “أنا لا اعترف بأي مؤسسة موجودة في طرابلس لأنها خارجة عن الشرعية ومختطفة من المليشيات”.

ورأى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن الدولة اختزلت 50 سنة في طرابلس ومحيطها الضيق.

الجدير بالذكر ان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أصدر قرارا يقضي بفتح تحقيق في اتهامات طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد.

وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، صباح الأحد، إن رئيس المجلس يتابع باهتمام ما توارد في وسائل الإعلام من اتهامات في بعض قضايا فساد، طالت بعض المسؤولين هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة.

وبيّن السلاك أن السراج أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت.

وكان أكثر من 30 عضوًا بمجلس النواب طالبوا النائب العام بـالشروع بالتحقيق في القضايا التي أُثيرت إعلاميًّا ومع أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم فيها عددًا من المسؤولين والنواب بـالفساد المالي والإداري.

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