عرض عسكري في قاعدة بنينا بمناسبة ذكرى «عملية الكرامة»

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بأنّنا نحتفل اليوم بحلول الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق عملية الكرامة، حيثُ نخرّج الدفعة 51 من ضباط الكلية العسكرية بمختلف الأركان والتخصصات والصفوف العسكرية.

وأضاف «المكتب الإعلامي»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نخرّج دفعات من ضباط الصف والجنود بمختلف مراكز تدريب القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيثُ سيكون هناك عرضٌ عسكريٌ مهيب بقاعدة بنينا الجوية بمناسبة هذا الحدث»

