تحديد يونيو القادم موعدًا لبدء تنفيذ مشروع إعادة بناء مطار طرابلس الدولي

وأوضح الوزير على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الليبي – الإيطالي بطرابلس، أن قوانين الاستثمار في ليبيا بحاجة إلى تطوير حقيقي، إذ أن الدولة لم تعد قادرة على الإنفاق على المشاريع، التي لا يزال بعضها متوقفًا إلى الآن.

وجدد الوزير تأكيده أن الظروف الأمنية تمثل عائقًا قويًا أمام عودة الشركات الاستثمارية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الأحداث والظروف الأمنية الراهنة كانت سببًا رئيسيا في عدم استكمال كثير من المشاريع المعلقة ضمن أعمال وزارة. المواصلات.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن الوزير ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحكومة الوفاق انتهت من جميع الإجراءات الفنية والمالية للبدء في تنفيذ مشروع إعادة بناء مطار طرابلس.

وبيّن معتوق أن ائتلاف الشركات الإيطالي المقاول للمشروع سيبدأ في التنفيذ الشهر المقبل، بعد أن تم تخصيص الدفعة الأولى من قيمته، على أن يتم صرفها الأيام المقبلة.

وأوضح معتوق: «لم يتبق سوى الانتهاء من الترتيبات الأمنية الخاصة بموقع المشروع، ونحن في طور الانتهاء منها بشكل رسمي». وأكد أن المشروع يساهم بشكل كبير في حل المشاكل التي تواجه الطيران المدني في ليبيا.

وكانت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني وقعت في يوليو 2017 عقد مشروع لإعادة بناء مطار طرابلس الدولي بقيمة 79 مليون يورو.

وسيتولى إئتلاف الشركات الإيطالية (إيناسا) إنشاء صالتين للركاب على مساحة 30 ألف متر مربع.

وتخصص صالة الركاب الأولى للرحلات الدولية بطاقة استيعابية تبلغ 4.5 ملايين مسافر سنويًا، فيما تكون صالة الركاب الثانية للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية تبلغ 2.5 مليون مسافر سنويًا.

و يتضمن المشروع إعادة تشييد أبراج مراقبة المطار وأجهزة الملاحة الجوية وإقامة شبكة اتصالات ومراقبة الكترونية متطورة، بالإضافة إلى بناء موقف للسيارات يستوعب قرابة ألفي سيارة.

ويعد مطار طرابلس الدولي أكبر مطار ليبيا، وهو يقع جنوب طرابلس؛وتعرض المطار إلى دمار كلي خلال معارك صيف العام 2014.

وتعرضت 13 طائرة تابعة لشركات الطيران الليبية لإصابات بأعيرة نارية وشظايا من أصل 20 طائرة كانت موجودة في المطار جراء اشتباكات جرت داخله وفي محيطه.

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