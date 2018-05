المتوسط

تستضيف مدينة بنغازي في 19 مايو الجاري، معرض اقتصادي خلال شهر رمضان تحت شعار «صنع في سوريا» يشارك فيه 100 شركة سورية وليبية، حسبما أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، كما سيتم افتتاح خط جوي بين ليبيا وسوريا من أجل الاستعداد لاستضافة المعرض.

في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، قالت فوزية الفرجاني، رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، إن «العمل جاري الآن على جميع الاستعدادات لاستضافة وتنظيم معرض صنع في سوريا في مدينة بنغازي سيبدأ يوم 19 مايو 2018 الذي يوافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بمشاركة 100 شركة ليبية وسورية»، مشيرةً إلى أن المعرض «سيحقق العديد من المزايا والأهداف وهو رسالة إلى العالم بأن بنغازي آمنة».

وأضافت «الفرجاني» أن «المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة ومدعومة من سوريا ويسهل حصول المواطن على مواد غذائية وملابس قبل وخلال شهر رمضان المبارك».

وأوضحت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين أن «الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا منحت إذنا لشركات الطيران الليبية لاستئناف الرحلات الجوية مباشرة من دمشق إلى بنغازي»، لافتة إلى أنه «تم بحمد الله وتوفيقه فتح الخط المباشر مع سوريا بعد الاتفاق بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي واتحاد المصدرين السوريين والمؤسسة العامة للطيران المدني وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية».

The post بنغازي تستضيف معرضًا اقتصاديًا في رمضان تحت شعار «صنع في سوريا» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية