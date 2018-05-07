تعليم الوفاق: سنعاقب كل من تسول له نفسه المساس بموظفي قطاع التعليم

ليبيا – أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة أمس الأحد أثناء حضوره طابور الصباح بمدرسة محمد الكوت على رفض الوزارة القاطع لممارسة أي نوع من أنواع العنف داخل المؤسسات التعليمية.

الوكيل شدد بحسب المكتب الإعلامي للوزارة على رفض كافة أنواع العنف سواءً كان جسمياً أو نفسياً أو إهانة واستهزاء سواءً ما يبديه المعلم تجاه طلابه أو العكس أوما ينشأ بين الطلاب أنفسهم.

وحث جمعة الطلبة على ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة واحترام الأسرة التربوية بالمدرسة ، متعهداً بمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بأي فرد من العاملين بالمدرسة خاصة وبقطاع التعليم عامة.

وعلى هامش جولته بالمدرسة التقي جمعة بطلبة الشهادة الثانوية واستمع لآرائهم وملاحظاتهم حول إجراء امتحانات الشهادة داخل القاعات الجامعية وقدم الردود الشافية لتساؤلاتهم.

يُشار إلى أن زيارة وكيل الوزارة لمدرسة محمد الكوت تأتي على إثر تعدي أحد الطلاب بالضرب على مدير المدرسة.

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