الحرس البلدي ابوسليم يتلف مواد الغذائية منتهية الصلاحية

قام جهاز الحرس البلدي ابوسليم بإتلاف كمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية .

وحضر عملية اتلاف هذه المضبوطات أعضاء من الحرس البلدي ومفتش صحي من مكتب الاصحاح البيئي ببلدية ابوسليم بالتعاون مع مكتب الخدمات بفرع ابوسليم .

وأوضح المكتب الاعلامي ببلدية ابوسليم أن هذه المواد التي تم اتلافها ضبطت خلال الحملات التفتيشية من قبل عناصر الحرس البلدي علي المحال والأسواق التجارية .

وأكد المكتب أن العمل جاري من قبل اعضاء الحرس البلدي ابوسليم للتفتيش على كافة المرافق التجارية والخدمية للتحقق من صلاحية السلع والبضائع التي تباع حفاظا على صحة وسلامة المواطن ولقطع الطريق امام ذوي النفوس الضعيفة والمتاجرين بقوت المواطن البسيط .

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