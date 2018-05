«أعيان ليبيا للمصالحة» يزور بلدية زليتن لبحث مبادرة التعايش السلمي

المتوسط

زار رئيس وأعضاء مجلس أعيان ليبيا للمصالحة اليوم الأثنين بلدية زليتن واجتمع مع أعضاء المجلس البلدي بمقر الديوان للتباحث حول تفعيل مبادرة التعايش السلمي بالمنطقة الوسطى.

وقال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، إن «الزيارة جاءت في إطار المصالحة الشاملة في البلاد وذلك بالتواصل مع جميع البلديات والأعيان والبحث عن مصالحة حقيقية بين الليبين».

وأضاف «المبشر» في تصريحه لقسم إعلام البلدية، أن المصالحة التي يجب أن يلتف حولها الليبيون أهلية لاتنتمي لأي توجه ولا لأي حسابات إلا حساب الوطن ومستقبله، مؤكدًا على أن الليبيين قادرين على توحيد الصف ولم الشمل بينهم.

وكرّم مجلس أعيان ليبيا للمصالحة كل من المجلس البلدي زليتن ومجلس حكماء وأعيان زليتن نظير جهودهم المبذولة ومساعيهم الحثيثة من أجل المصالحة بين المناطق، وقامت اللجنة التسيرية لمنطقة أبونجيم بتكريم المجلس البلدي زليتن لجهودهم وتقديمهم المساعدات لأهالي المنطقة في محنتهم.

