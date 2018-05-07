الجيش يسيطر على مواقع جديدة في درنة

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار أنها تواصل تقدمها في مدينة درنة ملحقة خسائر بالجماعات المتطرفة المسيطرة على المدينة (المدرجة على لائحة الإرهاب).

وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “الكتيبة “102” وسرية طارق بن زياد التابعة للكتيبة “106” تقدمتا من محوري الحيلة ومرتوبة الفتائح شرق درنة وتمكنتا من السيطرة على أحياء سكنية ومدارس بالإضافة إلى محطة المياه بمنطقة الفتائح مشيرا إلى أن منطقة الفتائح تبعد حوالي 5 كيلو مترات عن مدينة درنة”.

وأضاف صبرة أن “الكتيبة 101بامرة النقيب محمد ابسيط تمكنت من السيطرة على مصنع الدقيق بدرنة”.

وأكد صبرة أن “قوات الجيش دعت المواطنين إلى التزام أماكنهم والابتعاد عن مناطق الاشتباكات حفاظا على سلامتهم”.

وحشدت قوات الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية