بالصور | وكيل داخلية الوفاق لشؤون الهجرة يقف على المشاكل التى تواجهها مراكز الايواء في زوارة

ليبيا – أجرى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة في حكومة الوفاق محمد الشيباني المرحاني و الوفد الأمني المرافق له أمس الأحد زيارة تفقدية لبلدية زوارة.

وإستقبل المرحاني فور وصوله وفقاً للمكتب الإعلامي لبلدية زوارة عميد وأعضاء من البلدية ومدير مديرية أمن المدينة إلى جانب عدد من العمداء والضباط.

المرحاني قام بجولة في مركز ايواء المهاجرين بزوارة للوقوف على احواله حيث التقى بمدير المركز والعاملين فيه للإطلاع على ما يعانيه المركز من نقص في الامكانيات والمشاكل التي يعاني منها المركز٠

وإلتقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة بمدير منفذ راس اجدير الحدودي وعدد من العاملين في المنفذ أثناء زيارته متعهداً بتقديم ما يمكن تقديمه لهذه المرافق من قبل وزارة الداخلية٠

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