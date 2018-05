جامعة طرابلس تتعاون مع منظمة حقوقية لدعم المشروعات الصغيرة

المتوسط:

تعاونت بلدية طرابلس المركز مع مركز الريادة والابتكار «جامعة طرابلس»، وبالتعاون مع كل من منظمة تكوين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة،FRANCE EXPERTISE وبرنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام.

ومن المقرر أن يتم عرض الجدول الزمني لبرنامج بناء قدرات ريادة الأعمال لفصل الربيع والصيف 2018 على صفحتها الإلكترونية، وعلى الطلبة والطالبات والخريجين والخريجات المبادرة في التسجيل للاستفادة من هذا البرنامج، كما يمكن للطلبة والخريجين من غير جامعة طرابلس الحضور والاستفادة من المحاضرات.

