السلامة الوطنية بزليتن تعلن عن إخمادها 27 حريق بالمدينة

العنوان-زليتن

قسم هيئة السلامة الوطنية زليتن إحصائية قال فيها إن عدد الحرائق التي تم إخمادها داخل نطاق بلدية زليتن خلال عام بلغ 27 حريق مختلف الأنواع.



وأشارت الإحصائية إلى أن تفصيل هذه الحرائق هو عدد (7) حرائق لمنازل وعدد(6) حرائق لسيارات وعدد(1) حريق واحد بمحل تجاري و عدد(9) حريق بأعشاب يابسة و عدد(1) حريق واحد بمخزن وعدد (3) حريق لأشجار مثمرة.

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ودعا قسم هيئة السلامة الوطنية زليتن المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع مسببات الحرائق والإسراع في التبليغ في حالة حدوث أي طارئ عبر الاتصال بالهاتف رقم0514620222.

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