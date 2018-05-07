بعد ليلة دامية.. هذه تطورات الأوضاع بسبها

أكد عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ علي السعيدي أن “مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات ليلية أوقعت قتلى وجرحى وتواصلت حتى ساعات الصباح الأولى”.

وبين السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “الوضع في المدينة لازال متأزما مشيرا إلى انه تحدث مع آمر منطقة سبها اللواء مبروك الغزوي الذي أكد انه يتواصل مع مختلف الأطراف ووعده انه سيتم خلال هذا الأسبوع الإعلان عن وقف إطلاق النار”.

من جانبه أعلن مركز سبها الطبي مقتل 3 أطفال أعمارهم تتراوح بين التاسعة والثانية عشر بالإضافة إلى سقوط 5 جرحى بينهم والد ووالدة الأطفال.

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