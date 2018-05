المتوسط

أعلن النقيب العام للسادة الأشراف في ليبيا، عزالدين بالعيد الشيخي، تنصيب، أحمد علي سلام عبدالله الصويعي، نائبًا لعميد قبيلة الصيعان الأشراف في برقة.

وأوضح بيان صادر من الصفحة الرسمية للنقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا، أنه بعد مطالعة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا وأحكامها، والوثائق المقدمة من «الصويعي» وأخذ رأي المجلس الإستشاري الأعلى ورأي الهيئة الإستشارية القانونية والتزكية لكم من المجلس التنفيذي بالنقابة، صدر القرار السالف ذكره.

The post «نقابة الأشراف» تقرر تنصيب نائبًا لعميد قبيلة الصيعان في برقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية