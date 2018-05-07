اشتباكات عنيفة شرق درنة

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومجلس شورى مجاهدي درنة، بمنطقة الفتائح شرق المدينة.

وبدأت الاشتباكات في الساعات الأولى من صباح الاثنين، سيطرت خلالها قوات الجيش على عدة مواقع في منطقة سيدي عون والجامعة.

وحذرت غرفة عمليات المختار أهالي درنة في وقت سابق بضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، والانتباه من أن تحاول الجماعات المسلحة استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

ويتأهب الجيش الوطني لخوض معارك في مدينة درنة ضد المجموعات المسلحة هناك وعلى رأسها مجلس شورى مجاهدي درنة، كما تحاصر قوات الجيش المدينة منذ فترة خوفاً من تسرب أي من العناصر المسلحة خارجها.

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