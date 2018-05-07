مجاهدي درنة لـ حكومة الوفاق : سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

ليبيا – كشف “مجلس شورى مجاهدي درنة” في بيان له عن تعرض مقاتليه لأكثر من 50 غارة جوية من سلاح الجو ، معتبراً أن هذه الغارات نفذها طيران أجنبي على حد زعمهم .

شورى المجاهدين أوضح في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد أن هذه الغارات تأتي بالتزامن مع محاولات وصفها بـ” الفاشلة ” لتقدم من وصفهم بـ”ميليشيات العاجز حفتر” (وحدات الجيش المرابطة على تخوم درنة) ، مبيناً أن هذه المحاولات لم تزيدهم الا ايماناً بنصر الله وأن ما وصفها بـ”سواعد المجاهدين” تحيط بهم.

وأضاف البيان :” إن هذه الحملة الغاشمة قد فضحت حكومة التواطؤ الساكتة عن قتل المدنيين الابرياء وأسقطت آخر ما كانت تتستر به أمام من اغتر بها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

ووجه البيان رسالة الى مقاتلي شورة المجاهدين :” لقد تجزبت عليكم عليكم الاحزاب ليبتلي الله ما في قلوبكم فأروا الله منكم خيراً واستعينوا به واصبروا واعلموا أن النصر مع الصبر”.

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