صنع الله: أكثر من 320 مليون دولار خسائر إغلاق حقل الفيل

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن استمرار إغلاق حقل الفيل النفطي كلف الدولة الليبية خسائر تجاوزت 320 مليون دولار.

وأضاف صنع الله، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في المنتدى الليبي الإيطالي، الأحد، أن ليبيا تفقد يوميًّا نحو 6 ملايين دولار؛ بسبب الخلل الأمني، وعدم وجود حراسة في الحقل .

وأوضح صنع الله أن استمرار الأزمة الحالية سيكلف الخزانة العامة قرابة مليار دولار سنويًّا، مشيرا إلى أن إنتاج ليبيا من النفط الخام يقارب المليون برميل يوميًّا.

يذكر أن حقل الفيل مغلق منذ 23 فبراير الماضي، عقب انسحاب حرس المنشآت النفطية من الحقل؛ احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم.

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