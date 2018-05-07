ارتفاع أعداد قتلى وجرحى الجيش في درنة

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار ارتفاع عدد قتلى الجيش إلى عنصرين اثنينن بالإضافة إلى سقوط 9 جرحى خلال الاشتباكات المتقطعة التي تخوضها قوات الجيش ضد الجماعات المتطرفة المسيطرة على مدينة درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب).

وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبرة في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” انه “جرى نقل جميع القتلى والجرحى إلى مركز طبرق الطبي موضحا أن احد القتلى ينحدر من مدينة طبرق والثاني من منطقة الفتائح”.

وأشار صبرة إلى أن “الاشتباكات المتقطعة التي تدور رحاها في محور مرتوبة الفتائح أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجماعات المتطرفة لا تعرف أعدادهم”.

وبين صبرة أن الكتيبة “102” وسرية طارق بن زياد التابعة للكتيبة “106” تقدمتا من محوري الحيلة ومرتوبة الفتائح شرق درنة وتمكنتا من السيطرة على أحياء سكنية ومدارس بالإضافة إلى محطة المياه بمنطقة الفتائح مشيرا إلى أن منطقة الفتائح تبعد حوالي 5 كيلو مترات عن مدينة درنة.

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