وكيل «داخلية الوفاق» يتفقد مركز إيواء المهاجرين بزوارة

قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة في حكومة الوفاق الوطني محمد الشيباني المرحاني، والوفد الأمني المرافق له أمس الأحد، بزيارة تفقدية لبلدية زوارة.

واستقبل المرحاني فور وصوله لبلدية زوارة، عميد وأعضاء من البلدية ومدير مديرية أمن المدينة إلى جانب عدد من العمداء والضباط.

وتفقد المرحاني، مركز إيواء المهاجرين بزوارة، للوقوف على أحواله، حيث التقى بمدير المركز والعاملين فيه للاطلاع على ما يعانيه المركز من نقص في الإمكانيات والمشاكل التي يعاني منها المركز.

وختامًا، التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة، مدير منفذ راس اجدير الحدودي، وعدد من العاملين في المنفذ أثناء زيارته، متعهداً بتقديم ما يمكن تقديمه لهذه المرافق من قبل وزارة الداخلية.

