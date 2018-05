«العامة للمعلومات» تعقد لقاءً علميًا حول تحديات الهجرة غير الشرعية

المتوسط

نظمت الهيئة العامة للمعلومات بمقرها الرئيسي بطرابلس، وفي إطار اللقاءات العلمية الهامة والمستمرة التي تنظمها ضمن استعداداتها لإعداد وإصدار التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية، لقاءً علمياً حول (تحديات الهجرة غير الشرعية)، وكذلك (حالة السكان وتحديات النمو والتوزيع الجغرافي).

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للمعلومات على فيس بوك، اليوم الاثنين 7 مايو، أن اللقاء استضاف عضوي الفريق البحثي للتقرير الباحث الدكتور عامر القيلوشي، والباحث سالم أبوعاشة خليفة، حيث يندرج هذان الموضوعان ضمن الورقات الخلفية لفصول التقرير (الفصل الأول تحديات الأمن الديموغرافي).

وفي بداية اللقاء ألقى رئيس لجنة إدارة الهيئة، الدكتور عبدالرؤوف البيباص، كلمة رحب فيها بالسيد يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين والسادة الحضور والضيوف الكرام، مونهًا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة أنشطة تقوم بتنفيذها الهيئة بهدف تسليط الضوء على موضوعات التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية.

كما ألقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين كلمة أكد خلالها على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والمحاضرات العلمية وما ينتج عنها من نتائج وتوصيات تكون منهاج عمل للوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة، قائلاً إن «هذا ما تعول عليه الحكومة للنهوض بالبلاد في شتى المجالات».

وثمن في ختام كلمته الجهود التي تبذلها الهيئة والقائمين على هذا التقرير لإنجازه على أسس علمية صحيحة، وقدم الباحث الدكتور عامر القيلوشي، خلال هذا اللقاء دراسة بحثية تناول فيها لمحة عامة عن الهجرة غير الشرعية وحيثياتها وتداعياتها والتحديات الناجمة عنها، بالإضافة إلى المقاربات والسياسات الممكنة من خطط على المستوى الوطني والإقليمي.

بدوره قدم الباحث الأستاذ سالم أبوعاشة خليفة، دراسة بحثية تطرق فيها إلى عدد السكان الليبيين وغير الليبيين والنمو السكاني والتركيب العمري، وتناول فيها التحديات الناتجة عن التغير في التركيب العمري والأثار المترتبة على النمو السريع للسكان، وأوضح فيها نقاط القوة ومكامن الضعف الناتجة عن النمو السكاني والتحديات التي تواجه المجتمع بسبب النمو السكاني.

وقد شهد هذا اللقاء العديد من المداخلات ووجهات النظر من الحضور الذين عبروا عن تفاعلهم واهتمامهم بطرح هذه الموضوع.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة ورئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبدالرؤوف علي البيباص، ورئيس الفريق البحثي للتقرير علي مصطفى الشريف، وعدد من أعضاء الفريق البحثي ولفيف من الباحثين والمختصين والمهتمين بمجالات التنمية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.

