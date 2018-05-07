المؤسسة الوطنية للنفط والهيأة العامة للبيئة يتفقان على تعزيز التعاون

العنوان-طرابلس

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأحد اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة الهيأة العامة للبيئة الدكتور عبدالمنعم محمد أبوغريس بحضور السيد خالد خطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة والسيد سالم الجواشي مدير إدارة البيئة والسيد عبدالله الشيباني بوسرويل مدير الهيأة العامة للبيئة فرع طرابلس.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى العديد من المواضيع المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة وبحث مدى إمكانية العمل على تبادل الخبرات والدراسات التي تساهم في تطوير وتسريع العمل في هذا المجال.

كما شمل جانباً من الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الهأة وسبل تذليلها، والتأكيد على أهمية التواصل لوضع آلية عمل مشتركة في بعض المشاريع المستقبلية في مجال السلامة وحماية البيئة.

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