حملة ( حقي في التعليم واجب وطني ) تنطلق بالبوانيس

العنوان-البوانيس

انطلقت ببلدية وادي البوانيس الحملة التوعوية تحت شعار ( حقي في التعليم واجب وطني ) والتي تنظمها إدارة التعليم وإدماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم مع مكتب مراقبة تعليم البوانيس .

وتشتمل الحملة في الفترة الصباحية على محاضرات توعوية وحلقات نقاش والتي تستهدف أولياء أمور الأطفال من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمعلمات والمربيات بالمؤسسات التعليمية وفي الفترة المسائية تشتمل على عمليات كشف وتقيم للحالات الموجودة بمنطقة البوانيس سيقوم بها فريق مختص تابع لوزارة التعليم .

وتهدف الحملة حسب المنظمين لها إلى نشر التوعوية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتعلم على مستوى ليبيا ،وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية بمناطق البوانيس سمنو وتمنهنت والزيغن.

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