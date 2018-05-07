الحكومة المؤقتة : القوات المسلحة تصدت لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم في بنغازي

ليبيا – قالت الحكومة المؤقتة في بيان لها اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة أن الشعب الليبي يعيش أياما حاسمة ومرحلة سياسية اتسمت بالتحديات الصعبة والاختناقات في المشهد السياسي والتآمر على تقسيم الوطن .

الحكومة أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن العمل التاريخي الذي تحقق على أيدي أبناء القوات المسلحة الليبية في وجه الإرهاب وتصديها لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم وانتصار مدينة بنغازي العصية إضافة إلى عودة الموانىء النفطية من أيدي العصابات المارقة والجنوب الغالي في حضن الوطن .

وأكد البيان بأن هذه الإنتصارات المبهرة التي كتبت بالدم من قبل أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة والشباب المساند لهم ستظل جزءا من تاريخ تجربتنا النضالية التي قادها شيخ الشهداء عمر المختار وملحمة غالية في ذاكرة نضالنا الوطني الطويل .

البيان ثمن إنتصارات وتضحيات المؤسسة العسكرية مُحترمة دماء الشهداء الطاهرة ،مباركةً لقوات المسلحة قيادة وضباطا وضباط صف وجنود الذكرى الرابعة لثورة كرامة الوطن التي قارعت الإرهاب فدحرته وأسقطت مشروع الإمارة في ليبيا.

وأضاف الحكومة في بيانها بأنها وقفت سندا وعونا وداعما للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب لتتصدى بكل شجاعة لمحاولات إسقاط الشرعية وحافظت على مؤسساتها الوطنية من أجل كرامة الوطن والمواطن لتحقيق العيش الكريم لأبناء الشعب الليبي.

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