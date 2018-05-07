سويسي يطالب مديري الخدمات الصحية بعدم الاتفاق مع المنظمات الدولية دون موافقة الوزارة

طالب مدير إدارة شؤون الخدمات الصحية بوزارة الصحة المفوضة في حكومة الوفاق، موسى سويسي، مديري الخدمات الصحية والعيادات المجمعة، بضرورة التنسيق وأخذ الإذن من طرف مكتب التعاون الدولي بالوزارة، قبل إبرام أي اتفاق أو تواصل إداري لتنفيذ مشاريع وأنشطة مع المنظمات الدولية.

سويسي وفي بيان له أرجع مطالبته إلى ما تقوم به بعض المنظمات من مشاريع وأنشطة مختلفة، لا سيما في مجال الإغاثة الطبية، وكذلك تنفيذها لبعض الندوات العلمية، وورش العمل حول الوضع الصحي المحلي بالداخل والخارج دون التنسيق وأخذ الإذن من الإدارات المختصة بوزارة الصحة.

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