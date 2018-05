بلدية المنشية بالجميل تقيم بازارًا نسائيًا للمقتنيات اليدوية والشعبية

المتوسط

أقامت مدرسة الشموخ ببلدية المنشية بالجميل، بازارًا نسائيًا للمقتنيات اليدوية والشعبية، برعاية البلدية وتحت إشراف عواطف الكامل كعال، عضو اللجنة التسييرية للبلدية.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية المنشية بالجميل، على فيس بوك، أن مجموعة كبيرة من النساء والعائلات من مدينة الجميل وضواحيها شاركوا في هذا البزار وذلك بعد نشر الإعلان عبر صفحة ديوان البلدية وإذاعة الجميل.

وتم عرض العديد من المقتنيات اليدوية التي لاقت رواجا من قبل الحاضرين.

