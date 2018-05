«شورى درنة» يُهاجم حكومة الوفاق.. ويصفها بـ «العاجزة»

المتوسط:

أصدر مجلس شورى مجاهدي درنة المُدرج على قوائم الإرهاب، بيانًا، يُؤكد فيه على أنَّ الحملة الغاشمة التي تعرضت لها المدينة بأكثر من 50 غارة جوية أجنبية مع محاولات فاشلة، لم تزد أهل المدينة إلا إيمانًا بنصر الله.

وأضاف البيان، أنّ الحملة الغاشمة فضحت حكومة الوفاق الوطني، التي وصفها بـ «المتواطئة» والساكتة عن قتل المدنيين الأبرياء، وأسقطت آخر ما كانت تتستر به أمام من اغتر بها، حسب نص البيان.

وخاطب اليبان، جنود مجلس شورى درنة الإرهابي، قائلاً لهم: «لقد تحزبت عليكم الأحزاب ليبتلي الله ما في قلوبكم.. واعلموا أن النصر مع الصبر.. وأن الفرج مع الكرب.. وأن مع العسر يسر.. ثم اذكروا أيها المجاهدون نعمة الله عليكم إذ نصركم على عدوكم بأقل مجهود منكم.. فالنصر من عند الله وحده».

