«الوطنية للنفط» تبحث مع «العامة للبيئة» تعزيز التعاون المشترك

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، يوم الأحد 6 مايو، اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالمنعم محمد أبوغريس، تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط، عبر فيس بوك، أن الاجتماع شهد حضور خالد خطوة، مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وسالم الجواشي، مدير إدارة البيئة، وعبدالله الشيباني بوسرويل، مدير الهيئة العامة للبيئة فرع طرابلس.

وبحث الاجتماع امكانية العمل على تبادل الخبرات والدراسات التي تساهم في تطوير العمل في هذا المجال، كما شمل جانباً من الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الهيئة وسبل تذليلها، والتأكيد على أهمية التواصل لوضع آلية عمل مشتركة في بعض المشاريع المستقبلية في مجال السلامة وحماية البيئة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله في ختام الاجتماع إن المؤسسة تٌقّدر عاليا الجهود المبذولة من إدارة الهيئة، ونثمن الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لقطاع النفط والغاز من أجل تسيير كافة الأعمال في هذا المجال، وتؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تطوير الدراسات التي تساهم في خلق بيئة نظيفة ومتوازنة في المستقبل.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تكثيف التعاون المشترك في إطار سعيها المستمر من أجل تطوير وتعزيز التعاون في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة.

